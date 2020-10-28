Алексей Арестович. был назначен новым советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Об этом Арестович сообщил на своей странице в Facebook.
Его назначили советником по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.
«Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже», – написал он.
Как мы уже рассказывали ранее, в ТКГ продолжают обговаривать вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины — ничего не передали.
А также, Россия не разблокирует переговорный процесс Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов.