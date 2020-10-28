Основной причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом стала потеря им скорости на предпосадочной прямой. Это привело к заваливанию самолета и столкновению с землей.

Такие причины авиакатастрофы озвучил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на онлайн-брифинге.

«Хотел бы подчеркнуть, что комиссией установлено, что непосредственная причина катастрофы заключалась в потере скорости на предпосадочной прямой, которая привела к заваливанию самолета с дальнейшим столкновением с земной поверхностью. Причины катастрофы, которые способствовали ее возникновению — общепринятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером, на одном из которых из-за скоротечности процесса экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить полет», — заявил Уруский.

Среди других причин катастрофы стали — отказ системы ПРТ24 левого двигателя АИ-24ВТ в условия непредусмотренного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейером общепринятая в военной части практика постоянного превышения установленного одновременного количества лиц и смешивание экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание в шестом полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей и непрекращение нарушений руководством полетов, руководителем полетов на аэродроме, руководителем зоны посадки и помощников руководителя полетов.

Также он заявил, что старые самолеты и дальше будут использоваться.

«Состояние нашей техники неудовлетворительное, это не секрет. За годы независимости мы не купили ни одного самолета. Но это не означает, что те самолеты, которые есть, не могут использоваться. Могут. С учетом технического обслуживания и ремонта», — подчеркнул чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, генерал-майор Александр Туринский, который является начальником Харьковского национального университета Воздушных сил был отстранен от выполнения служебных обязанностей на время расследования катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

Тем временем, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета «МАУ», который был сбит под Тегераном 8 января 2020 года.