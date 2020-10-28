Беларусь ограничивает пропуск на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы. Соответствующие меры уже предпринимают белорусские пограничники.

Такое заявление сделал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире Общественного радио.

Он утверждает, что такое решение было вызвано тем, что белорусские власти по-прежнему считают Украину, Польшу и Литву угрозой.

«Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих», — пояснил посол.

Тем временем, Беларусь и РФ договорились о совместной охране границ. Страны утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год, а также договорились о совместной охране границ.

Как мы уже рассказывали ранее, российских военных стянули на границу с Украиной, чтобы сформировать из них заградительные отряды для боевиков Донбасса.

Тем временем, Киргизия, где после выборов вспыхнули массовые протесты, закроет границы с другими странами в целях безопасности.