27 октября на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает в пресс-центре Штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе населенного пункта Водяное боевики применили автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески — ручной противотанковый гранатомет. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы на участке вблизи Шумов, где в вечернее время боевики открывали огонь из подствольного гранатомета.

28 октября на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предупреждал о том, что некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.

Он также отмечал, что Минские соглашения нельзя выполнить на 100%, но при этом односторонний выход из них является «самоубийством».