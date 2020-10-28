Погода в Украине начинает медленно портиться, уже совсем скоро в страну ворвется похолодание и дожди.

Своим прогнозом в Telegram поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее слова, четверг в Украине еще будет теплым, но ситуация потихоньку меняется:

«29-го октября с юга, из районов Черного моря, скручивается для прыжка циклон и уже завтра отдельные дожди вероятны у южной части Украины, в центре, на юго-востоке, в Приазовье, и вечером в западных областях. На остальной территории пока — без существенных осадков».

Температура воздуха в четверг ожидается на уровне + 13 + 19 градусов.

Конец недели — пятница, суббота, воскресенье — принесет в Украину похолодание и больше дождей.

В Киеве завтра, 29-го октября, еще будет сухо, тепло и с туманами. В течение дня ожидается около 13 градусов. В столице в дальнейшем также появятся дожди, температура воздуха снизится.

Как сообщали ранее синоптики, в ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). Для западных областей это средний показатель многолетних значений, но для остальной территории — на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань считает, что грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.