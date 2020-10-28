Стало известно имя судьи, по решению которой освободили из-под стражи бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полиции Кагарлыка.

Имя в Facebook озвучивает Центр противодействия коррупции.

Голосеевский районный суд Киева, напомним, отпустил из-под стражи экс-полицейского Левандюка, который фигурирует в деле о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. При этом сторона обвинения просила продлить ему содержание под стражей. Несмотря на это, суд отпустил Левандюка под круглосуточный домашний арест.

«Решение приняла некая судья Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивание и ее должны были уволить, но нет! Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазала Колдину и теперь она отпускает палачей, и параллельно получает за свою «работу» по 600 000 гривен в год», — говорится в сообщении антикоррупционеров.



Накануне пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая дала откровенное интервью, где рассказала, как все происходило. 26-летняя девушка рассказала, как ее били, душили, обжигали зажигалкой, требовали раздеваться, угрожали электрошокером.

Также сообщалось о том, что полицейские Сергей Сулима и Николай Кузив, которых подозревают в изнасиловании в Кагарлыке, совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры Нели Погребицкой.