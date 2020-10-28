Известный словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видео перед тем, как его забрала «скорая» с COVID-19. Через 6 часов после этого он умер. Ему было 47 лет.

Мужчина попросил игнорировать людей, которые считают, что COVID-19 — это просто простуда или грипп.

НАРОДНАЯ ПРАВДА публикует его предсмертное обращение. Отметим, мужчине очень тяжело говорить, он задыхается и часто кашляет.

«Дорогие друзья! Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят коронавирус и им подобным. Живым примером, что такое COVID-19, являюсь я. Сегодня скорая помощь должна отвезти меня в больницу, потому что мое дыхание ужасно сильно, очень сильно ухудшилось. Состояние мое крайне серьезное, требующее скорой помощи, которая отвезет меня в инфекционное отделение. Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думаю, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда. Знаете, что самое худшее? Хуже всего то, что жертвами становятся невинные люди. Я не знаю, что со мной будет, но я хотел бы вам об этом рассказать. Не поддавайтесь влиянию, храните себя — обязательно маска, а их просто игнорируйте. Если они не хотят носить маску, дезинфицируйте руки — пусть не носят, а вы — носите. Маска и все остальное …. видите, это может закончиться вот так. И я не был человеком, который бы недооценивал коронавирус и его последствия. Пожелайте мне удачи и побольше сил. Если какие-то силы у меня еще останутся. Ну, пока, держите за меня кулачки».

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Как сообщалось ранее, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Он был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО. Также от COVID-19 на 63 году жизни скончался епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец.

Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, как обезопасить себя и близких от COVID-19.