Кабинет министров Украины продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 28 октября, а документ был опубликован на сайте правительства.

В пояснительной записке указано, что в связи с продлением срока действия карантина возникла и потребность в продолжении на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что в мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет.

По этой причине украинское правительство и решило продолжить усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания, а также продолжить тесную координацию своих действий с местными властями.

Напомним, чрезвычайную ситуацию объявляет Кабмин или местные органы власти. А введение чрезвычайного положения зависит от указа президента Украины, который затем утверждается Верховной Радой.

Введение в стране чрезвычайного положения временно ограничивает права людей, а введение чрезвычайной ситуации – нет. Такой режим направлен на мобилизацию всех органов государственной власти.

Согласно закону, продолжительность чрезвычайного положения – 30 или 60 дней с возможностью продления.

Как мы уже рассказывали ранее, известный словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видео перед тем, как его забрала «скорая» с COVID-19. Через 6 часов после этого он умер. Ему было 47 лет.

Тем временем, по состоянию на 28 октября, пациенты с COVID-19 уже заняли 25,4 тысячи коек в украинских больницах. Всего их 52 тысячи.