В Трехсторонней контактной группе согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе. КПВВ «Золотое» и «Счастье» будут открыты для пересечения уже 10 ноября.

Такое решение было принято по итогам заседания ТКГ 28 октября, которое прошло в формате видеоконференции.

Украинская сторона сообщила, что инфраструктура обоих пунктов пропуска готова для проезда грузового транспорта. Сейчас завершается асфальтирование дороги на «Золотом», который за год трижды подвергался обстрелам.

А спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау заявила о готовности сторон поддерживать режим прекращения огня. Она также призвала участников ТКГ продолжить работу с наработкой координационного механизма для контроля за его соблюдением.

Также на заседании ТКГ зафиксирована договоренность о разминировании 20 новых участков и переходе к разведению сил и средств на четырех следующих участках.

В свою очередь глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил за неделю подготовить план действий для разблокирования переговоры ТКГ и выполнения Минских соглашений.

Как мы уже рассказывали ранее, Алексей Арестович был назначен новым советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также ранее Кравчук заявлял, что Россия не разблокирует переговорный процесс ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов.