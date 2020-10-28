Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Это решение уже прокомментировали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, там заявили о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.

«Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда — Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной», — комментируют в агентстве.

Там также напомнили, что закон запрещает судьям, у которых есть конфликт интересов, участвовать в процессе.

«В декларации Сергея Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений. В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, а в декларации за 2019 — 754 тыс. грн», — добавили в агенстве.

«Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников», — отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Как сообщалось ранее, в НАПК насчитали 2 тысячи коррупционеров за полгода.