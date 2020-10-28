Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Он был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО.

О смерти политика сообщил нардеп Александр Дубинский.

СМИ напоминают, что Федорчук был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы в тяжелом состоянии 18 октября.

У политика в ноябре должен был быть день рождения — 61-й. Родом политик из Хмельницкой области. Федорчук был мэром Борисполя с 2006 года. Тогда он баллотировался от «Блока Юлии Тимошенко», но затем Федорчук был избран от Партии регионов. В 2014 году он переметнулся в «Наш край».

СМИ также напоминают, что в июле 2020 года Анатолий Федорчук собирался в отставку из-за конфликта с секретарем горсовета Ярославом Годунком. Однако тогда бориспольские депутаты не смогли уволить ни одного из них.

Добавим, на 63 году жизни в польской больнице Ланьцуте после осложнений от коронавируса умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец. Отметим, после подтверждения диагноза COVID-19 епископ попал в больницу в Каменец-Подольске, но его состояние не улучшалось — он был на кислородном концентраторе. В ночь на 22 октября епископа перевезли под кислородом в больницу в Ланьцуте. На тот момент у него было поражено уже 85% легких. 27 октября он скончался.

Ранее сообщалось о том, что на промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу победил кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько — он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом обошел своего оппонента Олега Ляшко, лидера «Радикальной партии».

Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводили в день выборов 25 октября, незаконной агитацией.