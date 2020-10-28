Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Подольского района Киева, округ №79.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 7 ноября 1978 года в г. Белая Церковь Киевской области. Жена — Ирина Мондриевская.

В семье двое детей: дочь Мария и сын Богдан.

Увлекается игровыми видами спорта.Образование

В 2001 г. окончил Институт журналистики Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности «журналистика».Трудовая деятельность

1998-2002 гг. — телеканал СТБ. Репортер новостей, редактор программ «Время К» и «Окна-криминал», руководитель проекта «Документальный детектив».

2002-2005, 2006-2007 гг. — помощник-консультант народного депутата Юрия Еханурова.

В 2005 году — Днепропетровская областная государственная администрация, начальник управления информационной политики — руководитель пресс-службы.

2005-2006 гг. — пресс-секретарь премьер-министра Украины Юрия Еханурова, руководитель пресс-службы кабинета министров.

2007-2010 гг. — пресс-секретарь и помощник-консультант министров обороны Украины Юрия Еханурова и Валерия Иващенко.

2010-2014 гг. — руководитель проектов в Всеукраинском благотворительном фонде «Украина-ЮНЕСКО».

2014-2016 гг. — и. о. председателя Подольской районной государственной администрации.

2016-2018 гг. — председатель Подольской РГА.

С 2018 г — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

Общественная деятельность

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма.Компромат, скандалы

Во время работы Валентина Мондриевского в должности главы Подольской РГА начали реконструировать Гостиный двор и фонтан на Контрактовой площади, что вызвало протесты киевлян.

Национальное агентство по предотвращению коррупции подняло вопрос о незаконности совмещения Валентином Мондриевским должности председателя Подольской РГА и депутатства в Киевсовете.

Валентин Мондриевский принял решение о размещение цирка на Контрактовой площади , в результате чего была повреждена плитка.ДекларацияВ 2017 году Валентин Мондриевский задекларировал $ 67 тыс, 8 тыс евро и 175 тыс грн наличными. Общий доход составил 675 тыс грн, из них 503 тыс грн — заработная плата и 172 тыс грн — банковский кредит.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат две квартиры — в Киеве и Белой Церкви, а также два земельных участка, в селах Гнедин и Зазимье Киевской области.

Есть легковые автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.Ссылки

Общественная приемная: ул. Полковая, 57-б, (073) 442-68-68

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/mondryivskii

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/valentyn.mondryivskyОтчет по 2018 год.