В Павлограде Днепропетровской области мужчину избили трубой после замечания пьяной и агрессивной компании.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Все произошло у местного магазина на улице Заводской. По информации копов, пьяные мужчины приехали к магазину на автомобиле «ВАЗ 2101». Компания вела себя агрессивно, мужчины цеплялись к работникам и покупателям и не реагировали на замечания. Один из посетителей, на свою беду, сделал им замечание. После этого один из мужчин схватил трубу и начал ею избивать пострадавшего. Затем он скрылся с места преступления.

46-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили, что к нападению причастен 34-летний павлоградец. Злоумышленника доставили в Павлоградский отдел полиции. Сейчас правоохранители разыскивают его сообщника.

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