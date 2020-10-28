На известном украинском курорте в Запорожской области произошло жуткое самоубийство — на детской площадке в Бердянске покончила с собой женщина.

Подробности передает местное издание «Бердянск 24» со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Трагический инцидент произошел на улице Туристической.

Женщину на детской площадке случайно обнаружили прохожие — она повесилась на турнике.

К сожалению, бригада скорой помощи, которая оперативно приехала на место констатировала смерть женщины.

Причины самоубийства 34-летней женщины на данный момент неизвестны, их выясняют правоохранительные органы.

«Ужасная трагедия случилась на улице Туристической микрорайона РТС. Погибшую на детской площадке обнаружили прохожие. Бригада скорой, прибывшая на место, констатировала смерть женщины», — рассказывают в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре 20-летний студент застрелился и оставил на мониторе компьютера предсмертную записку.

А также сообщали, что в украинской армии будут работать группы наблюдения за суицидальным поведением военнослужащих.