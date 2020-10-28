К Земле приближается, набирая скорость, астероид Апофис. Если раньше ученые говорили, что объект безопасен, то сейчас они пересмотрели его орбиту — он может врезаться в голубую планету через 48 лет, и удар будет катастрофическим.

Об этом сообщает Daily Mail.

В материале говорится, что ученые наблюдали астероид Апофис с 2004 года, но считалось, что удар невозможен. Новые данные показывают, что астероид может врезаться в Землю 12 апреля 2068 года.

“Новые наблюдения, которые мы получили с телескопом Subaru ранее в этом году, были достаточно хороши, чтобы выявить ярковское ускорение Апофиса, и они показывают, что астероид уходит от чисто гравитационной орбиты примерно на 170 метров в год, чего достаточно для реализации сценария удара 2068 года”, — говорит астроном Дэйв Толен.

Апофис имеет ширину более 1000 футов, и удар был бы эквивалентен одновременному взрыву 880 миллионов тонн тринитротолуола.

Напомним, в июне астероид 441987 (2010 NY65) диаметром 230 метров пролетел в 3,76 миллиона километров от Земли. Если бы астероид 441987 2010 NY65 столкнулся с Землей, удар по своей силе в 300 раз превысил бы бомбу Хиросимы.

Также в июне на расстоянии в 5,2 млн км от Земли пролетел астероид диаметром от 250 до 570 метров. Этот космический объект примерно в 10 раз больше астероид, который сгорел в небе над Челябинском в 2013 году.