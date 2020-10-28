Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объявило о закрытии реестра электронных деклараций после решения Конституционного Суда касательно декларирования имущества чиновников.

Такое заявление сделал глава НАПК Александр Новиков, передает «Украинская правда».

«Конституционный Суд признал 27 числа – и сегодня решение опубликовано – неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций», – сказал он.

По словам Новикова, реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

Также он подчеркнул, что сегодняшнее решение КС возвращает Украину даже не в 2013-й, а в 1991 год.

«Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», – уверен Новиков.

Как мы уже сообщали ранее, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

А также, в Министерстве социальной политики пояснили украинцам, как правильно заполнять декларацию о доходах.