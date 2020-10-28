Пациенты с бессимптомным COVID-19, теряют антитела к коронавирусной инфекции быстрее, чем люди, у которых проявлялись симптомы.

Об этом свидетельствуют результаты британских ученых, сообщают в Imperial College London.

Также выяснилось, что потеря антител происходит более медленными темпами у лиц в возрасте 18-24 лет, чем у людей в возрасте 75 лет и старше,

Анализы, взятые в рамках исследования у сотен тысяч людей по всей Англии в период с середины июня до конца сентября, показали, что распространенность вирусных антител снизилась более чем на 25%.

Это свидетельствует о том, что иммунная реакция людей на COVID-19 падает спустя определенное время после инфицирования.

«Остается неясным, какой уровень антител к иммунитету обеспечивают антитела, или как долго этот иммунитет сохраняется», — пояснил ученый Пол Эллиотт из Школы Общественного Здравоохранения Imperial.

В целом, результаты показали, что число людей с антителами упало на 26,5% за примерно трехмесячный период.

Увеличение до общенационального уровня означало, что доля британцев, имеющих антитела, сократилась с 6,0% до 4,4%, согласно исследованию.

«Мы еще не знаем, подвергнет ли это этих людей риску повторного заражения вирусом, вызывающим COVID-19, но важно, чтобы все продолжали следовать инструкциям, чтобы снизить риск для себя и других», — резюмировала Хелен Уорд, один из ведущих авторов исследования.

Как мы уже рассказывали ранее, известный словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видео перед тем, как его забрала «скорая» с COVID-19. Через 6 часов после этого он умер. Ему было 47 лет.

Тем временем, Кабмин продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19.