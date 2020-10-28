Дисплазия тазобедренного сустава — одно из наиболее распространённых заболеваний в детской ортопедии, которое диагностируется примерно у четверти новорождённых в Украине. Для ее лечения активно применяются тазобедренные бандажи различной конфигурации. Рассмотрим, чем опасно данное заболевание, а также особенности ортопедических приспособлений для его лечения.

Что такое дисплазия тазобедренного сустава

Это врожденное заболевание тазобедренного сустава, которое выражается в его недостаточном развитии. Вертлужная впадина — место, где располагается головка бедренной кости, сформирована не полностью. Обычно поражён сустав одной ноги, но в 20% случаев проблема обнаруживается на обеих.

Различают три степени болезни:

предвывих тазобедренного сустава, при котором бедренная кость сохраняет правильное расположение;

подвывих тазобедренного сустава ー неполное смещение поверхностей сустава относительно друг друга;

врожденный вывих бедра ー полный смещение головки бедренной кости из сустава.

Обычно дисплазия диагностируется в роддоме при осмотре новорождённого врачом-неонатологом. Тем не менее довольно часто симптомы проявляются на протяжении первых месяцев жизни малыша. При наличии следующих симптомов проконсультируйтесь с детским ортопедом:

ножки малыша имеют разную длину;

складки на ножках, особенно под ягодицами и в зоне паха, расположены ассиметрично;

при попытке развести ножки в сторону при согнутых коленках ребёнок испытывает боль и дискомфорт;

довольно часто ножки невозможно развести в позу лягушки, а попытки сделать это сопровождаются щелчками в суставах.

Чем опасно данное заболевание? В отсутствие лечения может развиться диспластический коксартроз, при котором разрушаются поверхности сустава и формируется очаг воспаления.

Это может привести либо к сращиванию костей и полному обездвиживанию сустава, либо к отмиранию тканей головки бедренной кости. Оба состояния лечатся исключительно хирургическим способом, но не дают гарантий полного восстановления функций ноги.

Именно поэтому рекомендуется проходить своевременный осмотр у детского ортопеда и при необходимости использовать тазобедренный бандаж.

Разновидности бандажей

Стремена Павлика. Классическое приспособление, которое вправляет тазобедренный сустав и фиксирует его в правильном положении. Выглядит как система ремешков, которые крепятся к ножкам и груди ребенка, с возможностью регулировки их длины и размера.

Подушка Фрейка. Мягкая массивная подушечка, которая укладывается между бедер малыша и не позволяет сводить их вместе, при этом не ограничивая движения в коленных и тазобедренных суставах в других направлениях. Изделие крепится в районе плеч с помощью ремешков. Из-за внешнего сходства со штанами, конструкция имеет альтернативное название “штанишки Фрейка”. Рекомендуется использовать при нетяжелых формах дисплазии, при которых для эффективного лечения достаточно применять широкое пеленание.

Шина Виленского. Устройство состоит двух мягких манжеток, которые соединены между собой телескопической металлической распоркой. Приспособление разводит ножки малыша, удерживая их в нужном положении. Высота наложения манжеты и длина шины регулируются для изменения угла отведения бедер.

Шина Кошля. Имеет внешнее сходство с предыдущим устройством. Состоит из двух полуколец, которые соединены между собой раздвижной трубкой, а также крепления в форме фланелевых лямок. Регулировка длины трубки позволяет достичь необходимого уровня разведения бедер. Устройство не ограничивает подвижность тазобедренных суставов, а также позволяет принимать физиотерапевтические и гигиенические процедуры. Шину назначают с первого месяца жизни.

Аппарат Гневковского. Металлическое приспособление, состоящее из широких манжет, крепящихся шарнирами к поясу. Это наиболее жесткая конструкция для лечения тяжёлых форм дисплазии. Помимо фиксации ножек малыша позволяет контролировать степень подвижности суставов. Для комфорта и безопасности металлические части покрыты мягкой тканью.

Чтобы выбрать вашему ребенку ортез на бедро, необходимо проконсультироваться с врачом-ортопедом. Он оценит степень заболевания, а также порекомендует наиболее подходящую конструкцию. Также специалисты магазина медицинских товаров “Ортоп” помогут подобрать подушку Фрейка и другие изделия и проконсультируют об особенностях их эксплуатации.

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