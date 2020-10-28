Кабинет министров намерен рассмотреть законопроект о внесении изменений в законы о социальной защите людей пожилого возраста.

Ознакомится с самим документом можно, перейдя по ссылке. Об изменения и льготах пишет «Страна». Издание подчеркивает, чиновники хотят уточнить сам термин «пожилые лица».

Если проект примут, в Украине будет сразу несколько категорий украинцев в возрасте:

лица предпенсионного возраста, которым осталось два года до пенсии.

лица пожилого возраста (с 60 лет, без привязки к пенсионному возрасту, как сейчас)

лица старческого возраста (от 75 до 90 лет)

долгожители (старше 90 лет)

Для разных категорий прописаны разные льготы.Для лиц предпенсионного возраста преференций не много. Прописано их право на поиск работы через службу занятости, а также переквалификацию. В случае потери работы украинцы могут зарегистрироваться на бирже и получать помощь, однако помощь они будут получать «вместо пенсии» (действующая формулировка — до момента наступления пенсионного возраста и получения пенсии по возрасту).

Автор материала отмечает, «непонятно, будут ли такие выплаты временными, пока человек не достигнет пенсионного возраста, или же постоянными, ведь последнем случае людям могут попросту урезать содержание, так как социальная помощь далеко не всегда дотягивает до размера пенсии по возрасту».Для лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей предусмотрены следующие льготы:

— социальные услуги, в том числе, за счет привлечения негосударственных организаций (им будут компенсировать затраты из бюджета)

— для ветеранов труда — бесплатные рецептурные препараты, которые назначит врач

— для этой же категории граждан — освобождение от коммуналки (в пределах норм потребления, утвержденных Кабмином) и абонплаты за стационарные телефон. Последние две льготы, отмечает издание, есть и сейчас, их иначе сформулировали.

— для ветеранов труда — право на бесплатный капремонт квартиры или дома. Эта норма — тоже действующая. Но в новом проекте есть нюанс. Сейчас такой ремонт проводится в соответствии с Положением о системе обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов, но, если законопроект примут, порядок проведения таких бесплатных ремонтов еще должен прописать Кабмин. То есть, пока неясно, что в нем будет. А так как в Украине требуют капремонта десятки если не сотни тысяч многоэтажек и частных домов, не исключено, что чиновники творчески откорректируют нормы его проведения, тем более, бесплатно.

— право на помощника, который будет представлять интересы пожилого человека, в том числе, имущественные. Эта льгота распространяется только на лиц, требующих стороннего присмотра

— покупка товаров и продуктов питания по сниженным ценам на ярмарках, в выездных магазинах и пр. Но такие программы — на усмотрение местных властей и с учетом «финансовых возможностей местных бюджетов». То есть, будут ли они работать на практике — не факт.

— право на «кнопку безопасности». Это специальной устройство, с помощью которого человек может оперативно вызвать подмогу (в частности, «Скорую помощь»). Такие «кнопки» будут выдаваться по необходимости, но обязательно при утрате двигательной активности, тяжелых болезнях и др. По расчетам Минсоцполитики, на «кнопки безопасности» и бюджета дополнительно понадобится 20 млн гривен (по 800 гривен за штуку) и еще 45 млн в год — на техническую поддержу приборов.

— компенсации на покупку памперсов и пеленок лежачим старикам. На памперсы Минсоцполитики запросило 365 млн гривен, на пеленки — 182,5 млн.

— льготные цены на билеты в кинотеатры, театры, выставочные залы и музеи. Все затраты, опять-таки, — на местных бюджетах. По их решению могут быть определены отдельные дни для бесплатного посещения музеев.

При этом самые затратные для бюджета статьи предлагается отменить.

Во-первых, предлагается убрать из действующего законодательства пункт о первоочередном праве ветеранов труда на ссуды под застройку или на покупку жилья, дачного участка и пр.

Во-вторых, ветеранов труда хотят лишить права на первоочередное получение «местных строительных материалов на строительство или капремонт жилья».

Также пожилым украинцам обещают содействие в продлении активного образа жизни. Местные власти могут обязать создавать специальные программы для туризма, отдыха и творчества наших стариков.

Как сообщалось ранее, в этом году в связи с карантином и эпидемиологическим зонированием в Украине изменились правила назначения субсидий.

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