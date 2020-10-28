Россия не разблокирует переговорный процесс Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после проведения местных выборов.

Об этом в комментарии УНН сказал первый президент, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Россия не разблокирует переговорный процесс. Это точно. Вот 28 октября у нас видеоконференция. Они не собираются идти на компромисс или на какие-то разговоры, где можно было бы делать уступки навстречу», – заверил политик.

Кравчук добавил, что Россия твердо стоят «на каких-то непонятных позициях», которые не дают возможности наладить переговоры: «Я не вижу, по крайней мере завтра каких-то возможностей договариваться. Но все может быть. Посмотрим, как пойдет разговор».

Накануне вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения нельзя выполнить на 100%, но при этом односторонний выход из них является «самоубийством».

Резников также предупреждал о том, что некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.