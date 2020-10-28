По состоянию на 28 октября, пациенты с COVID-19 уже заняли 25,4 тысячи коек в украинских больницах. Всего их 52 тысячи.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в больницах находятся люди в состоянии средней тяжести и тяжелые пациенты с коронавирусной инфекцией. В эти 25 тысяч входят, как люди, у которых уже подтвержден COVID-19, так и пациенты с его клиническими проявлениями и подозрением на COVID-19.

Глава ведомства также добавил, что Минздрава перепрофилирует по 2-4 больницы в регионах.

https://www.youtube.com/watch?v=ZH98QdZYJvs

Напомним, за прошедшие сутки в стране зафиксированы 7474 новых случаев коронавирусной инфекции, 165 человек скончались.

Главный врач Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, как обезопасить себя и близких от COVID-19.