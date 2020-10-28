После смертельного взрыва на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек.

Такое заявление сделал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. По его словам, газоснабжение будет восстановлено завтра, 29 октября.

Без газоснабжения остались абоненты населенных пунктов Двухлетний Угол, Григорьевка, Рядовое, Южный, Ольшаны, Протопоповка, Ярошовка, Гукивка, Терновая, Полевая.

«Последствия аварии будут устранены как можно быстрее. Уже завтра газоснабжения жилых домов должно быть восстановлено», — написал Кучер.

Напомним, сегодня, в районе полудня, в Дергачевском районе произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

По данному факту правоохранительные органы уже открыли уголовное дело из-за нарушений безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах.

Также министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в результате взрыва на газораспределительной подстанции возник пожар, который уже удалось потушить.

Как мы уже рассказывали ранее, под Одессой совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батьківщини» Андрея Бабенко.

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