Ученые в Украине создали белок, который может стать основой для вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Это удалось специалистам Института микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного Национальной академии наук.

Об этом рассказал заведующий отделом института и председатель наблюдательного совета одной из частных фармацевтических компаний Николай Спивак на брифинге, передает УНИАН.

Он утверждает, что введение этого белка подопытным животным привело к устойчивой иммунной реакцией через выработку антител.

Спивак отметил, что несмотря на прорыв в исследованиях, до создания вакцины от COVID-19 еще долгий путь. Прототип вакцины на базе этого белка еще не прошел доклинических испытаний.

Президент и премьер-министр Украины уже пообещали выделить 150 млн гривен на эти испытания.

Напомним, накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика кандидата на вакцину от COVID-19 — несмотря на то, что в стране проводятся соответствующие исследования.

Как мы уже сообщали ранее, вакцина от COVID-19 украинского производства успешно прошла новое испытание — ученые получили стойкий результат относительно выработки антител организмом.

Тем временем, в Украину поставили 665 000 доз вакцины против гриппа в рамках подготовки к эпидсезону 2020-2021. Также уже в скором времени украинские медучреждения получат 40 тысяч доз для вакцинации медработников, которые работают с больными COVID-19.