Укрзализныця может ограничить продажу билетов на поезда до 50% — это произойдет, если Министерство здравоохранения Украины даст соответствующие рекомендации.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в эфире «Завтрака с 1+1».

Глава ведомства пояснил, если в стране продолжится рост заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения может дать соответствующие рекомендации о продаже билетов на поезда в «шахматном порядке»:

«Если будет соответствующая рекомендация Минздрава, то вполне вероятно. Мы это обсуждаем на комиссии. Минздрав выступает с инициативой, потому что они видят рост. До сих пор, к сожалению, растет количество больных».

Ранее сообщалось, что действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Он был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО.

За прошедшие сутки в стране зафиксированы 7474 новых случаев коронавирусной инфекции, 165 человек скончались.