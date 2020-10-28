В селе Березовское в Харьковской области прогремел взрыв на газораспределительной станции — два человека погибли, еще 9 пострадали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области.

В результате взрыва частично разрушилось здание станции.

В местной полиции сообщают, взрыв прогремел в районе 11:47: «На станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымление составило примерно 200 м²».

Спикер «Харьковгаз» Ольга Клименко в комментарии «Суспильному» сообщила, что взрыв произошел во время плановых работ газовиков, на место выехал главный инженер предприятия. Глава Дергачевской райгосадминистрации Владимир Усов рассказал, что из-за взрыва временно нет газоснабжения в двух селах: Пересечное и Ольшаны.

Ранее были озвучены предварительные причины взрыва в Азовском море на российском танкере Генерал Ази Асланов.

Накануне под Полтавой 2 июля прогремел взрыв на производственной базе. Взрыв произошел в селе Соколова Балка Новосанжарского района во время выполнения работ по тестированию огнетушителя.