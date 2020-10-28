В РФ, в одном из сел Новосибирской области 14-летняя школьница посреди ночи родила ребенка и спрятала его в морозилке, чтобы не нашли родители. К сожалению, младенец погиб.
Подробности сообщает Telegram-канал «360tv.ru». Юную роженицу госпитализировали в тяжелом состоянии.
Школьница сама рассказала о своем поступке полицейским.
Медикам, которые приехали на вызов, девочка созналась в родах и в том, что спрятала ребенка в морозилку, чтобы не увидели взрослые.
Детский омбудсмен в Новосибирской области уточнила, что скорую помощь школьнице вызвала мать. Ночью дочь сильно стонала, и родители решили, что у нее аппендицит.
Сообщается, что школьница часто пропускала уроки и гуляла по ночам.
Каким образом родители могли пропустить беременность дочери и роды – будут разбираться соответствующие службы.
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