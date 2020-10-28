Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло 28 октября между селами Собичево и Маковое Шосткинского района Сумской области. Еще один человек пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По информации правоохранителей, 20-летний водитель Audi не справился с управлением и протаранил отбойник. Водитель и трое пассажиров скончались на месте аварии. Еще одну пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.
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