В Украине зафиксировано 7474 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели уже 363 075 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.Выздоровели пока только 148 642 человека (+3306 за прошедшие сутки).
Умерли 6755 человек (+165 за прошедшие сутки)
Коронавирус в Украине — статистика на 28 октября
В лидерах Днепропетровская, Харьковская, Одесская области и Киев.
Винницкая обл — 9697 (+191)
Волынская обл — 12871 (+236)
Днепропетровская обл — 13915 (+497)
Донецкая обл — 9024 (+205)
Житомирская обл — 13154 (+276)
Закарпатская обл — 13571 (+226)
Запорожская обл — 8852 (+389)
Ивано-Франковская обл — 19247 (+332)
Кировоградская обл — 2212 (+55)
Киев — 35450 (+563)
Киевская обл — 15465 (+309)
Львовская обл — 28484 (+398)
Луганская обл — 3416 (+95)
Николаевская обл — 7317 (+123)
Одесская обл — 23207 (+567)
Полтавская обл — 8639 (+289)
Ровенская обл — 18299 (+296)
Сумская обл — 10974 (+164)
Тернопольская обл — 19818 (+296)
Харьковская обл — 34441 (+635)
Херсонская обл — 3454 (+110)
Хмельницкая обл — 14228 (+383)
Черновицкая обл — 20509 (+392)
Черкасская обл — 8539 (+238)
Черниговская обл — 8292 (+209).
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала назначения врачей, которые при подозрении на COVID-19 назначают КТ, когда это исследование совершенно не нужно. Она предупредила, компьютерная томографии (КТ) может повредить ДНК и увеличить риск заболеть онкологическими заболеваниями.
Дефицит витамина D обнаружен у 82% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом, дефицит этого витамина чаще встречается у больных пациентов мужского пола.