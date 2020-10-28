В Украине зафиксировано 7474 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели уже 363 075 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.Выздоровели пока только 148 642 человека (+3306 за прошедшие сутки).

Умерли 6755 человек (+165 за прошедшие сутки)

Коронавирус в Украине — статистика на 28 октября

В лидерах Днепропетровская, Харьковская, Одесская области и Киев.

Винницкая обл — 9697 (+191)

Волынская обл — 12871 (+236)

Днепропетровская обл — 13915 (+497)

Донецкая обл — 9024 (+205)

Житомирская обл — 13154 (+276)

Закарпатская обл — 13571 (+226)

Запорожская обл — 8852 (+389)

Ивано-Франковская обл — 19247 (+332)

Кировоградская обл — 2212 (+55)

Киев — 35450 (+563)

Киевская обл — 15465 (+309)

Львовская обл — 28484 (+398)

Луганская обл — 3416 (+95)

Николаевская обл — 7317 (+123)

Одесская обл — 23207 (+567)

Полтавская обл — 8639 (+289)

Ровенская обл — 18299 (+296)

Сумская обл — 10974 (+164)

Тернопольская обл — 19818 (+296)

Харьковская обл — 34441 (+635)

Херсонская обл — 3454 (+110)

Хмельницкая обл — 14228 (+383)

Черновицкая обл — 20509 (+392)

Черкасская обл — 8539 (+238)

Черниговская обл — 8292 (+209).

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала назначения врачей, которые при подозрении на COVID-19 назначают КТ, когда это исследование совершенно не нужно. Она предупредила, компьютерная томографии (КТ) может повредить ДНК и увеличить риск заболеть онкологическими заболеваниями.

Дефицит витамина D обнаружен у 82% инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом, дефицит этого витамина чаще встречается у больных пациентов мужского пола.