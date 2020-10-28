Несмотря на объявленное перемирие, ситуация в Нагорном Карабахе напряженная. В частности, Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении. Армения со своей стороны заявила, что сбила беспилотник Азербайджана.

Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает, что была обстреляна территория Тертерского района. Пострадавших в результате обстрела нет:

«Армянские вооруженные силы продолжают подвергать ракетному обстрелу мирных жителей и гражданские объекты. 28 октября в 10:15 противник обстрелял город Тертер и территории района из РСЗО «Смерч».

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян пишет в Facebook, что армянские силы утром сбили беспилотник азербайджанской стороны.

В самом Карабахе сообщают о боях, которые ведут сразу в некоторых направлениях.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября — возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Накануне, 27 октября, СМИ Азербайджана опубликовали сообщение о якобы ликвидации министра обороны и командующего армией обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. При этом спикер президента НКР Ваграм Погосян заявил, что Арутюнян ранен, но его жизни ничего не угрожает.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.