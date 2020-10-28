Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводили в день выборов 25 октября, незаконной агитацией.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Издание ссылается на постановление Большой палаты Верховного суда, которое было опубликовано 28 октября и уже не может быть обжаловано.

Истец, экс-депутат Наталья Новак просила Верховный суд признать незаконной агитацией видеообращение Зеленского, в котором он анонсировал проведение общенационального опроса по 5 вопросам. Истец также просила запретить проведение этого опроса. Однако Большая палата Верховного суда решила, что данный опрос не является предвыборной агитацией. Суди решили, что истинной целью проведения опроса было выяснение президентом Украины важных (по его мнению) социально-экономических вопросов.

Кроме того, судьи отмечают, что выражение Зеленского «Украина — это ты» не содержит призывов к голосованию за ту или иную политическую силу.

Как сообщалось ранее, к проведению всеукраинского опроса Владимира Зеленского привлекали несовершеннолетних.

Примерно 5 млн украинцев приняли участие во всеукраинском опросе Зеленского, который прошел в день местных выборов 25 октября.