На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу победил кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько — он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом обошел своего оппонента Олега Ляшко, лидера «Радикальной партии».

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

ЦИК обработала 100% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили все избирательные участки.

Анатолий Гунько от «Слуги народа» — 34,10% голосов;

Олег Ляшко от «Радикальной партии» — 31,78% голосов;

Людмила Давиденко, самовыдвижение — 26,68% голосов.



Между тем продолжается процесс установления результатов местных выборов. Накануне Центральная избирательная комиссия сообщила, что уже более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей. Они составили протоколы и передали всю избирательную документацию в территориальные избирательные комиссии.

Этот процесс полностью завершили в 6-ти регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Накануне в Министерстве здравоохранения рассказали, сколько человек были госпитализированы с избирательных участков во время проведения местных выборов.

Социологическая группа «Рейтинг» представила результаты всеукраинского опроса Владимира Зеленского — подавляющее большинство людей выступают за пожизненное заключение за коррупцию и уменьшение количества депутатов в Раде.