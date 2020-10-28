Более 28,9 тыс. участковых избирательных комиссий – 99,4% от общего количества уже закончили процесс подсчета и передачи документов в территориальные избирательные комиссии.
Подробности сообщаются на сайте Центризбиркома. Полностью этот процесс уже завершен в 10 регионах Украины.
Так, подсчет голосов закончили — Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области и город Киев.
Передача протоколов об итогах голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии продолжается.
Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 протокола, областные ТИК – 101.
Как мы уже рассказывали ранее, на промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу победил кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько — он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом обошел своего оппонента Олега Ляшко, лидера «Радикальной партии».
А также, действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Он был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО.