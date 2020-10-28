Средняя номинальная заработная плата в Украине достигла максимума с начала 2020 года и в сентябре составила 11 998 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной служба статистики. Это почти на 5% больше (на 552 гривны) по сравнению августом (11 446 гривен).

Согласно официальным данным, реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

Самой высокой начисленной зарплатой оказалась зарплата в Киеве — 17 253 гривен, самая низкая — в Волынской области — 9 766 гривен.

В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 до 11 тысяч гривен.

Самую большую зарплату получают в сфере «Информация и телекоммуникации» — 20 089 гривен, а самую маленькую — «Временное размещение и организация питания» — 6 557 гривен. Однако, зарплаты в этой сфере также за месяц выросли на 5,4%.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5 тысяч гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.

Цифра была заложена в изменениях в закон «О государственном бюджете на 2020 год», который вступил в силу с 1 сентября.

Как мы уже рассказывали ранее, в 2021 году заработная плата украинских медиков вырастет минимум в два с половиной раза.

А также, в Кабмине обещают с июля 2021 увеличить должностной оклад учителей почти на 30% (по сравнению с сентябрем 2020 года).