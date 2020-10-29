Активистка женского движения Femen полностью оголилась у здания Генерального консульства Польши, протестуя против практически полного запрета абортов в этой европейской стране.

Подробности и фото акции протеста были опубликованы на сайте Femen.

На теле активистки были написаны различные лозунги, а на груди нарисована красная молния – символ женского протестного движения в Польше.

Активисткадвижения Femen несколько раз прокричала: «Мое тело – мое дело», а затем бросила через забор консульства белую и красную вешалки – цветов польского флага.

Также женщина бросила у здания консульства «окровавленную» одежду.

Как мы уже рассказывали ранее, в Польше продолжаются массовые протесты из-за решения Конституционного суда ужесточить запрет абортов.

Ранее на этой неделе, другая активистка Femen также полностью оголилась перед зданием Посольства Республики Польша в Украине — представительница женского движения поддержала жительниц соседней республики, которым фактически запретили аборты.