Освобождение из-под стражи подозреваемого в изнасиловании и пытках в Кагарлыке свидетельствует о том, что потенциально и других фигурантов скандального дела могут отпустить.

Об этом рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко, пишет ТСН. По ее словам, решение суда еще нет, как и аргументации судьи по поводу его принятия:

«… до сих пор судьи принимали решения о необходимости содержания под стражей, поскольку есть риски давления на свидетелей, на потерпевшую и ее родственников, а также уничтожение вещественных доказательств», – уточнила юрист.

Она отметила, что ее подзащитная до сих пор находится под охраной.

«Правоохранители долгое время занимали авторитетный уровень в районе. Именно поэтому их освобождение является основанием того, что могут появиться попытки воздействия на потерпевшую и ее семью. Кроме того, во время задержания полицейские говорили: в случае их освобождения из-под стражи сделают все, чтобы она не дала показания в суде. А ее показания в суде будут ключевыми для привлечения виновных лиц к ответственности», – подчеркнула адвокат.

Накануне Центр противодействия коррупции сообщил, что решение об освобождении из-под стражи бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка вынесла Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивание и ее должны были уволить, но этого не произошло.

Ранее пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая дала откровенное интервью, где рассказала, как все происходило. 26-летняя девушка рассказала, как ее били, душили, обжигали зажигалкой, требовали раздеваться, угрожали электрошокером.