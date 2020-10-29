Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, который позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Подробности сообщил народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагарь на своей странице в Facebook.

Проект был принят вопреки тому, что в конце 2019 года между «АвтоЕвросилой» и главой МВД Арсеном Аваковым был подписан меморандум «по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия закона о доступном растаможке».

На сегодняшний день, за опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на «евробляхах» в Украине предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, в случае повторного нарушения — 170 000 грн.

Также, в конце прошлого года Рада отложила до 2020 года введение штрафов за нерастаможенные авто на европейских номерах. Кабмин должен был рассмотреть необходимые для доступной растаможки проекты законов 14 января 2020 года, а парламент урегулировать этот вопрос, но этого так и не произошло.

Как мы уже рассказывали ранее, в Министерстве социальной политики Украины сообщили, почему не смогут учитывать «евробляхи» при оформлении субсидий.

Также мы сообщали, что владельцы «евроблях» могут получить компенсацию, если во время растаможивания оценочную стоимость автомобиля была завышена.