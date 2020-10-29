До Нового года осталось меньше недели, поэтому если вы хотите обрести стройность до праздничного вечера, стоит кое-то изменить в рационе.

Об этом говорят диетологи, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

«Важно максимально сократить количество продуктов, которые замедляют метаболизм: это сахар, жирное мясо, соль и солёные продукты или полуфабрикаты. В это число запрещенных продуктов нужно включить колбасы, потому что они содержат много соли», — считают эксперты.

Кроме того, список мяса вообще стоит сократить или убрать из рациона: мясо может содержать гормоны, хоть и в микроскопических дозах, а гормоны, попавшие в ваш организм с продуктами, могут стимулировать сильный аппетит. Ваша же задача перейти на низкокалорийные каши – гречневую, рисовую крупы, — и постараться отказаться от крахмалистых продуктов, в том числе, от картофеля.

Хлеб стоит кушать только в объеме до 50 граммов в день и отдать предпочтение черному хлебу или хлебу из ржаной муки.

Эти ограничения не только позволят избавиться от лишней «воды» в организме, но и сделают вас легче к новому году килограммов на шесть.

Напомним, ранее врачи подсказали несколько простых упражнений, которые помогут почувствовать себя красивой.