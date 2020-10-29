Появился календарь магнитных бурь на ноябрь 2020. Так, в следующем месяце нас накроет семь магнитных бурь, одна из которых будет активна шесть дней.

Об этом свидетельствуют данные ФИАН. В ноябре 2020 года жителей Украины и соседних стран ждут проявления солнечной активности и серьезные магнитные бури.

Так, в последний месяц осени бури будут абсолютно различными по силе и продолжительности.

Самая сильная буря ожидается во второй половине ноября и по прогнозам специалистов она будет достигать уровня G2. Магнитная буря начнется 21 ноября.

Отметим, что прогнозы могут меняться в зависимости от активности солнца, напоминают эксперты.

Календарь магнитных бурь на ноябрь

Небольшие магнитные всплески возможны 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.

Серьезная магнитная буря ожидается в период с 17 по 22 число, а ее пик ожидается на 21 ноября.

Специалисты советуют людям заблаговременно защитить организм от последствий солнечной активности. Так, метеозависимым людям стоит контролировать давление, пить обезболивающее при головных болях, а также проявлять умеренную физическую активность.

Также нужно следить за своим рационом и уменьшить употребление соли.

Также мы рассказывали о том, что компьютерная томографии (КТ) может повредить ДНК и увеличить риск заболеть онкологическими заболеваниями.

Также выяснилось, что пациенты с бессимптомным COVID-19, теряют антитела к коронавирусной инфекции быстрее, чем люди, у которых проявлялись симптомы.