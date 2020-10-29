Появились свежие данные об уровне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 за последние 14 дней в Украине. На сегодняшний день этот показатель составляет 234,2 на 100 тысяч населения.

Детальную статистику опубликовала пресс-служба Минздрава.

В связи с этим, ни одна из областей Украины не готова к ослаблению карантина.

Больше всего зараженных в Черновицкой области, там показатель составляет 433,7 человек на 100 тысяч населения. Также в лидерах Хмельницкая область (401,5). На третьем месте — Житомирская с показателем 364,6.

Самый низкий показатель в Кировоградской области — 93,5. Также небольшая цифра в Винницкой (127,2) и в Херсонской (138,8) областях.

В Киеве также превышена норма — 238,4 больных на 100 тысяч населения.

На ослабление карантина влияет и загруженность мест в больницах.

По этому показателю на «первом» месте Житомирская область — 100%. Высокий показатель также в Ровенской области — 90,6% загруженности коек в больницах.

Как мы уже рассказывали ранее, жесткий карантин в Украине могут ввести в случае, когда ежесуточный прирост больных COVID-19 составит 16 тысяч человек в сутки.

Тем временем, на Буковине, включая Черновцы, которые находятся в «красной» зоне карантина, ввели новые карантинные ограничения.