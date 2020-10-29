Последний месяц осени, ноябрь, традиционно будет неприветливым и достаточно холодным, температура воздуха опустится до минусовых отметок, пойдет снег. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на meteoprog.ua.

По прогнозам метеорологов, первые ноябрьские дни будут солнечными.

Однако с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября. В ноябре прогнозируются заморозки ночью, утром, и локально днем. Солнечных дней будет немного меньше, чем в сентябре или октябре, прогнозируется порывистый ветер.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура в первой половине ноября ожидается в среднем между плюс 5 плюс 9 градусами. Снижение до плюс 1 … плюс 6 можно ожидать во второй половине месяца.

Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около минус 3 … минус 2 градуса.

Напомним, народный синоптик Леонид Деркач рассказал о погоде до конца октября.

