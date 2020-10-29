Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу страны.
Подробности передает местное издание Белта.
«Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — заявил Лукашенко.
Также он сообщил, что государственная граница является «зоной дружбы народов».
«Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — подчеркнул он.
В то же время, Лукашенко начал создание народных дружин из числа бывших военных. Он поручил сделать неформальной работу народных дружин, а также привлечь в ряды бывших военных и дать им оружие.
Также сообщалось, что Лукашенко сменил министра внутренних дел. Новым министром внутренних дел Беларуси стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.
Ранее уже появлялась информация о том, что Беларусь ограничивает пропуск на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы.
Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум.