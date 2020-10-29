Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть государственную границу страны.

Подробности передает местное издание Белта.

«Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — заявил Лукашенко.

Также он сообщил, что государственная граница является «зоной дружбы народов».

«Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — подчеркнул он.

В то же время, Лукашенко начал создание народных дружин из числа бывших военных. Он поручил сделать неформальной работу народных дружин, а также привлечь в ряды бывших военных и дать им оружие.

Также сообщалось, что Лукашенко сменил министра внутренних дел. Новым министром внутренних дел Беларуси стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

Ранее уже появлялась информация о том, что Беларусь ограничивает пропуск на территорию страны граждан Украины, Польши и Литвы.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко народный ультиматум.