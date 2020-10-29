Остановить стремительное распространение COVID-19 в Украине можно, если остановить метро и общественный транспорт, а также закрыть школы. Такое мнение высказала эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан.

«С эпидемиологической точки зрения сейчас назрела ситуация, когда надо проводить какие-то изоляционные, разграничительные мероприятия – запрет на все массовые мероприятия, однозначно школы отправить на карантин», – сказала Светлана «Обозревателю».

Медик соглашается с тем, что эти нормы отражаются на экономике, но, по ее мнению, они могут сработать:

«Насколько жестко, стоит ли сразу закрывать метро, останавливать общественный транспорт – не могу сказать. Конечно, было бы хорошо на все это повлиять, но мы понимаем, что бизнес есть бизнес, работа есть работа, и мы не знаем, насколько это будет выполнимо».

Отдельно Светлана Доан обратила внимание, что в Украине грубо нарушаются рекомендации самоизоляции больных людей, а для работы с контактными людьми не хватает врачей.

«Эти функции возложены на семейных врачей, но они занимаются семейными очагами. Если речь идет о контактных для работающих людей, то каждый случай требует расследования. Но сейчас такое количество случаев, что этого сделать на уровне страны физически невозможно», – рассказала доктор.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила, почему пациенты с COVID-19 очень часто теряют обоняние и вкус. Она также рассказала, как помочь себе вернуть рецепторы.

В Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксированы 7342 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 370 417 человек.