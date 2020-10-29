Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Святошинского района Киева, округ №92.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

Депутатская фракция «Всеукраинское объединение «Батькивщина».Биография, семья

Родился 15 июля 1975 в Киеве. Жена — Любовь Москаль, в семье двое сыновей — Мартин и Денис.Образование

В 1998 г. закончил с отличием Тернопольскую государственную медицинскую академию им. И. Я. Горбачевского, специальность — лечебное дело.

В 2002г. закончил обучение в клинической ординатуре этого же вуза.

В 2004 г. закончил с отличием Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности «менеджмент организаций».

В 2012 г. закончил Национальный университет «Одесская юридическая академия», специальность правоведение.

Трудовая деятельностьЗамешан в скандале по застройке территории возле Сырецкого парка, где находится детская железная дорога.ДекларацияВ 2018 году Денис Москаль задекларировал 10 тыс грн наличными, а также $ 103 тыс, 5,5 тыс евро и 227 тыс грн на банковских счетах. Общий доход составил 1,4 млн грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат пять квартир в Киеве, три — в Ясногородке Киевской области и одна — в Одессе.

Восемь земельных участков в с. Лишня, Ясногородка и Черногородка Киевской области и четыре дачных дома.

Есть два машиноместа в Киеве, два офиса в Виннице и два нежилых помещения в Алупке.

Из ценного движимого имущества депутат указал две пары часов — Ulysse Nardin и Rolex. Есть три легковых автомобиля — Lexus LS 460L, Range Rover и Ford Mustang.Ссылки

Общественная приемная: ул. Депутатская, 46, (044) 227 19 50

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/moskaldenys

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/denys.moskalОтчет депутата за 2018 год.