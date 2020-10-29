На Донбассе 28 октября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил пулевое сквозное ранение в руку.

Подробности сообщают в пресс-центре штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки — там вечером боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия вблизи Новгородского.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в руку.

«Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», — сообщили в штабе ООС.

Об инциденте сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С начала текущих суток, 29 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушеня достигнутых мирных договоренностей не зафиксированы.

В Трехсторонней контактной группе согласовали дату открытия двух контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе. КПВВ «Золотое» и «Счастье» будут открыты для пересечения уже 10 ноября.

Алексей Арестович был назначен новым советником украинской делегации по информационной политике в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.