Впервые в истории украинской судебной практики банкротом было признано физическое лицо. В суд обратился мужчина, который не смог оплачивать валютную ипотеку.

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Так, в октябре прошлого года вступил в силу новый Кодекс Украины по процедурам банкротства, которым был введен институт банкротства физического лица.

С момента начала работы нового кодекса, уже было открыто 142 дела соответствующих судебных производства.

А в этом году, 27 июля, первое подобное дело дошло до суда, который в свою очередь принял сторону физического лица, признал его банкротом и утвердил план реструктуризации долга по валютной ипотеке.

«Суд создал прецедент, согласно которому украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество», — поясняет соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян.

«У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг. Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФОПы, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле налегке. Практика банкротства помогает выйти из трудного положения и решить проблему адекватно», — добавил юрист.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил украинцам, что банки должны выдавать кредиты на жилье не более чем под 10%. Он пообещал сделать для этого все возможное.

А также, украинским банком законодательно запретили начислять штрафы, пеню и неустойку за просрочку кредитов во время карантина и в течение 30 дней после его завершения.