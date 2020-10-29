Завтра, 30 октября, в Киеве пройдет масштабная акция протеста против скандального решения Конституционный суд Украины, из-за которого Украину могут лишить безвиза и транша МВФ.

Анонс акции «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» опубликован в Facebook.

Акция протеста пройдет 30 октября, начало в 9 утра, у здания Конституционного суда Украины (ул. Жилянская, 14).

«Конституционный суд продолжает уничтожать антикоррупционные институты. Вчерашнее решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников — одно из таких. Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины», — говорится в анонсе акции. О чем речь?

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.

Прецедент прокомментировали в Transparency International. В заявлении организации говорится, что это решение спровоцирует значительный откат антикоррупционной реформы в Украине. Кроме того, это создаст угрозу безвизу и получению необходимого для выживания транша Международного валютного фонда.

Это решение уже прокомментировали и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, там заявили о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам.