Теплая погода вскоре изменится, придет первый снег и похолодание. Синоптики рассказали когда в Украину придет настоящая зима. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Факты», которые ссылаются на сведения полученные от руководителя отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Натальи Голени.

Синоптик отметила, что до конца недели будет тепло, однако уже 30 октября в Украину придут морозы с небольшим снегом.

Сначала столбики термометров зафиксируются на отметке +15 градусов. В дальнейшем температура воздуха снизится и достигнет отметки +10. Холоднее всего будет 30 октября, 1 и 2 ноября. В эти дни ночью следует ожидать — 3 градуса, а в день всего +5 градусов.

В то же время, ожидаются и дожди, которые окутают страну 28, 29, 30 октября.

С учетом снижения температуры в первые дни ноября, возможно даже пойдет небольшой мокрый снег.