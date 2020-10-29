30 октября в Украине православные христиане вспоминают пророка Осии – первого из двенадцати меньших пророков. В народе этот день прозвали — Осия Колесник.
Что нельзя делать в праздник 30 октября, а какие приметы и традиции следует соблюдать, рассказывает НАРОДНА ПРАВДА.
Также, 30 октября именины отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф и Сергей.
Осия Колесник
Народный праздник Осия Колесник отмечается 30 октября. Другие названия праздника: Осий Осенний, Осий Грязник, Конец летнего пути.
В древности, Колесником Осию прозвали из-за того, что в его день, много внимания уделялось колесам. Телеги ставили в сараи до весны, а перед этим проверяли их исправность и чинили. В любом случае колеса снимали с осей.
Также, по последнему скрипу колес телеги гадали об урожае. Если они едут тихо и не скрипят – на следующий год уродится много хлеба и овощей.
Приметы 30 октября
- Кошка спит крепко – к теплу.
- Домашняя птица крыльями машет – к дождю.
- Солнце на закате окружено кругом – к буре.
- Солнце тучами заволокло – к дождю.
- Яркая луна – к теплой и солнечной погоде.
- Мутная и бледная луна – к дождю.
- Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
- Если звезды на небе редкие – к вьюге.
Что нельзя делать 30 октября
- В этот день не стоит ходить в баню, купаться в бочке.
- Нельзя начинать новые дела.
- Женщинам запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
- Также не рекомендуется брать деньги в долг.
Как мы уже рассказывали ранее, Хэллоуин (Halloween), канун Дня Всех Святых – это праздник, с которым связанно очень много примет, правил, суеверий. Праздновать Хэллоуин принято в ночь с 31 октября на 1 ноября.