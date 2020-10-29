Появились подробности смертельной атаки мужчины с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам в Ницце. Также стало известно о еще нескольких атаках.

Напомним, в результате нападения в Ницце сразу погибли трое людей. Как уточняет Медуза со ссылкой на Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, там она пыталась спрятаться от преступника.

Nice-Matin пишет, что одна жертва была обезглавлена. Нападавшего уже задержали.

Сейчас полиция оцепила район и проверила его на наличие взрывных устройств. Власти Ниццы распорядились закрыть все церкви и другие культовые сооружения города и взять их под охрану.

После новостей из Ниццы в сети появилась информация об аналогичных нападениях:

В Авиньоне мужчина с ножом, с криком «Аллах акбар!» попытался напасть на полицейских. Его застрелили.

В городе Джидда в Саудовской Аравии террорист с ножом напал на охранника консульства Франции. Его арестовали.

Франция уже назвала трагедию в Ницце терактом. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози охарактеризовал случившееся как «исламский фашизм».

Совет мусульман Франции осудил атаку в Ницце. В заявлении говорится, что совета решительно осуждает террористический акт. СМИ сообщают, что в знак солидарности с близкими погибших совет призвал всех мусульман Франции отказаться от публичного празднования Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда, который в 2020 году отмечается 29 октября.

Напомним, в Париже террорист-исламист отрезал голову учителю истории. После приезда правоохранительных органов выяснилось, что преступник остался на месте убийства. Полиция застрелила злоумышленника в ответ на угрозы ножом. Убийцей оказался молодой чеченец 2002 года рождения, который родился в Москве.