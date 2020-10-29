Несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, украинцы против тотального локдауна в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Research & Branding Group.

Всего 28% опрошенных украинцев считают необходимым ввести на всей территории Украины жесткий карантин, подобный тому, который действовал в стране весной. Против выступает 57% украинцев.

Поддерживают — 28%;

Не поддерживают — 57%;

Не определились — 15%.

По данным социологов, сторонниками локдауна являются представители старшей возрастной группы (60+), жители областных центров, а также респонденты из западных и восточных регионов Украины.

Ранее эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан заявила, что остановить стремительное распространение COVID-19 в Украине можно, если остановить метро и общественный транспорт, а также закрыть школы.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 28 октября, зафиксированы 7342 новых случая COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 370 417 человек.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила, почему пациенты с COVID-19 очень часто теряют обоняние и вкус. Она также рассказала, как помочь себе вернуть рецепторы.